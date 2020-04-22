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До +19°С ожидается в Беларуси 23 апреля

22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +19°С ожидается в Беларуси 23 апреля
До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по западу страны будет до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.

По информации БелТА.

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