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До +19°С ожидается в Беларуси 23 апреля
22.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В четверг прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по западу страны будет до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.
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