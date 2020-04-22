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Сбежавшему из-под стражи в суде грабителю вынесли приговор за убийство

22.04.2020 20:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 апреля Минский областной суд вынес приговор по делу об убийстве. На скамье подсудимых — Сергей Богдашов. Он неоднократно был судим за кражи и угон автомобилей. В 2009 году мужчина сбежал с оружием во время судебного процесса, но был задержан пять лет спустя. Во время отбытия наказания сознался в убийстве продавца оружия.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Суд по новому делу Богдашова начался в середине февраля. Следователи сообщили, что весной 2008 года обвиняемый купил у знакомого Игоря Лустова автомат Калашникова, пистолет и патроны. После чего решил ограбить АЗС. Обвиняемый побоялся, что продавец оружия, который знал об ограблении, может выдать его милиции и принял решение о его убийстве, сообщили в пресс-службе Минского областного суда.

Богдашов договорился о встрече с Лустовым, якобы собираясь купить у него автомобиль. Обвиняемый под предлогом проверки технических характеристик авто вывез потерпевшего за пределы Минска. По данным суда, Богдашов нанес Лустову не менее трех ударов руками и ногами по голове и телу, тот скончался.

На первом заседании сообщалось, что труп Богдашов закопал на поле в Минском районе, помогал ему одноклассник, которому тот пригрозил: не поможешь — убью и тебя. Однако тело убитого не нашли.

Богдашов во время суда полностью признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление и приговорили к 15 годам лишения свободы. С учетом предыдущего приговора, вынесенного судом Жодино в 2018 году делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, хищении огнестрельного оружия, побеге из-под стражи и краже, мужчину приговорили к 20 годам в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сергею Богдашову 41 год. Он родился в Могилевской области. Первый раз его осудили в 26 лет. За кражи отправили на «химию», после этого Богдашов совершил еще много преступлений. Обвиняемый признавался, что у него был азарт грабить коттеджи, иногда он находил в доме ключи от автомобилей и угонял авто. Ему было предъявлено обвинение в полсотне краж, преступный доход оценили почти в миллиард неденоминированных рублей.

В мае 2009 года Богдашов разоружил начальника местного ИВС, конвоировавшего его, и сбежал с оружием из суда в Жодино. В Смолевичском районе угнал «Кадиллак», уехал в Россию. Задержали его только в 2014 году. Скрываясь, он зацепился за забор и повредил ногу, которую впоследствии ампутировали. Богдашов получил срок в России, потом его выдали в Беларусь на время судебного разбирательства по преступлениям, совершенным в нашей стране. Тогда Богдашов и сознался в убийстве, совершенном в 2008 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Он неоднократно был судим за кражи и угон автомобилей. В 2009 году мужчина сбежал с оружием во время судебного процесса, но был задержан пять лет спустя. Во время...
 
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