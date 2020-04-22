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О новых возможностях для авторов документального метра рассказали во время пресс-конференции

22.04.2020 20:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне станет центральной темой фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.doc". Поиски исторической правды будут лейтмотивом конкурсных лент. 

Официальный старт приема заявок для участия в пятом форуме объявили сегодня на большой пресс-конференции в формате онлайн-моста. К минской студии подключились организаторы, члены жюри и журналисты из России, Украины, Казахстана и Германии. 

В рамках фестиваля пройдет и молодежный конкурс "Евразия.doc. 4 минуты". Лаконичная номинация раскроет новые имена в этом жанре. 

К слову, в этом году у авторов документального метра появились дополнительные возможности. На реализацию проекта можно получить грант от Европейского вещательного союза. Для этого необходимо подать свою идею представителю ЕВС в нашей стране - это Белтелерадиокомпания. 

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, исполнительный директор фестиваля "Евразия.doc": "В каждой стране есть свой представитель ЕВС, по крайней мере - на пространстве СНГ, куда можно обратиться. Белорусский союз журналистов тоже готов выступить таким аккумулятором заявок на получение гранта. Мы честно их структурируем, передадим в Белтелерадиокомпанию и посмотрим. Дадим дорогу и шанс молодым показаться и талантливыми режиссерами, и авторами документальных лент, и выступить, может быть, такими креативными авторами для БТ, и громко заявиться и на фестивале, и на огромном пространстве ЕВС".

Наградной фонд фестиваля в этом году увеличился - талантливых авторов ждут сразу две новые статуэтки. Приз Высшей школы телевидения МГУ и спецприз от председателя жюри - Виталия Третьякова. Форум "Евразия.doc" пройдет с 28 сентября по 2 октября в Минске и Смоленске.

 
Теги: Минск
 
 
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75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне станет центральной темой фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.doc". Поиски исторической правды...
 
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