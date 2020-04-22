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Робот-тепловизор заработает в Национальном аэропорту

22.04.2020 20:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня компания - резидент индустриального парка "Великий камень" передала Минздраву высокотехнологичный аппарат для дистанционного измерения температуры. Результат - уже через несколько секунд. Единовременно проверку могут пройти до 20 человек. Все данные сохраняют на сервер, если среди пассажиров есть те, у кого температура повышена, их фотографии загорятся красным.

Вячеслав Хоронеко, гендиректор Национального аэропорта Минск: "Мы хотим его опробовать уже сегодня-завтра, в зале прилета международного сектора это оборудование будет стоять. Уже определенные шаги предпринимаются для того, чтобы закупить во все залы прилета такое оборудование, и оно будет установлено".

Такой робот-тепловизор применялся в Китае в период распространения COVID-19.


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня компания - резидент индустриального парка "Великий камень" передала Минздраву высокотехнологичный аппарат для дистанционного измерения температуры....
 
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