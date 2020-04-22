Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Робот-тепловизор заработает в Национальном аэропорту Сегодня компания - резидент индустриального парка "Великий камень" передала Минздраву высокотехнологичный аппарат для дистанционного измерения температуры....

Сегодня компания - резидент индустриального парка "Великий камень" передала Минздраву высокотехнологичный аппарат для дистанционного измерения температуры. Результат - уже через несколько секунд. Единовременно проверку могут пройти до 20 человек. Все данные сохраняют на сервер, если среди пассажиров есть те, у кого температура повышена, их фотографии загорятся красным.Такой робот-тепловизор применялся в Китае в период распространения COVID-19.