Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благоустройство парков проводят в Минске Обновленный вид приобретают столичные парки. Благоустраивают газоны, пешеходные дорожки и места отдыха. Так, в столичном парке "Тивали" возле детской площадки...

Обновленный вид приобретают столичные парки. Благоустраивают газоны, пешеходные дорожки и места отдыха. Так, в столичном парке "Тивали" возле детской площадки оживают сказочные сюжеты. Эскизы подготовили художники и педагоги одного из детских центров. Полотном для творчества в этот раз стали бетонные стены.Продолжаются работы и по озеленению территорий. Скоро начнется высадка цветочных композиций.