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Благоустройство парков проводят в Минске

23.04.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обновленный вид приобретают столичные парки. Благоустраивают газоны, пешеходные дорожки и места отдыха. Так, в столичном парке "Тивали" возле детской площадки оживают сказочные сюжеты. Эскизы подготовили художники и педагоги одного из детских центров. Полотном для творчества в этот раз стали бетонные стены.
Продолжаются работы и по озеленению территорий. Скоро начнется высадка цветочных композиций. 

 
 
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Обновленный вид приобретают столичные парки. Благоустраивают газоны, пешеходные дорожки и места отдыха. Так, в столичном парке "Тивали" возле детской площадки...
 
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