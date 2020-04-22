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Благоустройство парков проводят в Минске
23.04.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбновленный вид приобретают столичные парки. Благоустраивают газоны, пешеходные дорожки и места отдыха. Так, в столичном парке "Тивали" возле детской площадки оживают сказочные сюжеты. Эскизы подготовили художники и педагоги одного из детских центров. Полотном для творчества в этот раз стали бетонные стены.
Продолжаются работы и по озеленению территорий. Скоро начнется высадка цветочных композиций.
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Обновленный вид приобретают столичные парки. Благоустраивают газоны, пешеходные дорожки и места отдыха. Так, в столичном парке "Тивали" возле детской площадки...
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