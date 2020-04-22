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Как оплачивать услуги через интернет

22.04.2020 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бесконечные очереди в банках остались в прошлом. Сейчас безопаснее остаться дома и оплатить все через интернет. 

Для того чтобы провести эту нехитрую операцию, нужен телефон или компьютер с выходом интернет. 

Затем вам нужно скачать приложение вашего банка. Необходимо произвести регистрацию. Если на этом этапе что-то непонятно, то позвоните в ваш банк. Они вам подскажут. 

После этого зайдите во вкладку «платежи». Далее найдите «оплата в ЕРИП». Затем выберите "новый платеж", найдите в списке свой город, далее откройте вкладку «коммунальные платежи». Далее вам нужно указать поставщика услуг и нужно ввести номер лицевого счета, перепроверить данные и оплатить. 

Если же все-таки эта инструкция вам нем помогла, обратитесь к соседям. Тем более что все больше добровольцев готовы предоставить свою помощь абсолютно бесплатно.
 
 
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Бесконечные очереди в банках остались в прошлом. Сейчас безопаснее остаться дома и оплатить все через интернет.  Для того чтобы провести эту нехитрую операцию,...
 
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