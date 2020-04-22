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Парня, который уехал из дома в Гродненском районе на учебу и пропал, нашли
22.04.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16-летнего парня, который 19 апреля вышел из дома в деревне Жукевичи Гродненского района и не вернулся, нашли в Гродно в квартире у знакомого,
О пропаже парня в милицию 21 апреля сообщила его бабушка. Она рассказала, что внук уехал на учебу в Щучин, но в колледже так и не появился.
Кирилла Платонова обнаружили в квартире у знакомого в Гродно. Все это время он находился там. Милиционеры передали молодого человека бабушке. С ним все в порядке.
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Кирилл Платонов собирался ехать на учебу в Щучинский сельскохозяйственный лицей, но, как оказалось, «застрял» в Гродно.
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