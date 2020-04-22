Парня, который уехал из дома в Гродненском районе на учебу и пропал, нашли

Источник материала: Tut.by

16-летнего парня, который 19 апреля вышел из дома в деревне Жукевичи Гродненского района и не вернулся, нашли в Гродно в квартире у знакомого, сообщает милиция. Кирилл Платонов собирался ехать на учебу в Щучинский сельскохозяйственный лицей, но, как оказалось, «застрял» в Гродно.



Фото: t.me/rozyskmvdby

О пропаже парня в милицию 21 апреля сообщила его бабушка. Она рассказала, что внук уехал на учебу в Щучин, но в колледже так и не появился.

Кирилла Платонова обнаружили в квартире у знакомого в Гродно. Все это время он находился там. Милиционеры передали молодого человека бабушке. С ним все в порядке.