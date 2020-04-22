Отделение ГАИ усилит контроль за любителями дрифта в Глуске

Источник материала: Радзiма

Госавтоинспекцией будет уделено пристальное внимание любителям незаконного дрифтинга и нарушителям скоростного режима, рассказал редакции старший госавтоинспектор ОГАИ Глусского РОВД Максим Силич и разъяснил: «Дрифтинг — это соревнование по вождению автомобиля в управляемом заносе, проходящее полностью на специально подготовленной асфальтной трассе. Его участниками могут быть физические или юридические лица, имеющие лицензию участника и заявившие водителей для участия в соревновании. Однако некоторые лихачи занимаются дрифтингом на улицах Глуска и тем самым нарушают законодательство Республики Беларусь».

Кроме этого, существует и моральная сторона вопроса, отметил старший госавтоинспектор. Лихачи на автомобилях напрочь забыли о безопасности дорожного движения, добросовестном и корректном, внимательном и вежливом поведении на дорогах. Ведь каждый, кто идет или едет по дороге, ничего не нарушая, рассчитывает на то, что и другие участники дорожного движения будут вести себя так же. Однако находятся те, кто считает, что требования Правил дорожного движения не для них.

По словам Максима Силича, за несколько последних недель лихачи, создавая реальную угрозу жизни водителей и пешеходов, «надрифтовали» круги в районе СШ № 1, вблизи стадиона, автовокзала, по улице Максима Горького в Глуске. По этой причине — для безопасности граждан — было принято решение запретить подъезд к стадиону. При въезде на площадку перед стадионом Глуска установлен знак «3.2 – Движение запрещено». К нарушителю может быть применена ч. 6 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь, а именно нарушение пункта 7.1.3. ПДД (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков), здесь предусматривается ответственность в виде штрафа до пяти базовых величин. Кроме того, в случае умышленных действий, нарушающих общественный порядок, спокойствие граждан и выражающихся в явном неуважении к обществу, то есть в случае езды на автомобиле в управляемом заносе из хулиганских побуждений, любители дрифтинга могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство), которая предусматривает штраф от двух до пяти базовых величин или административный арест. В случае заезда автомобиля во время дрифта на тротуарную, пешеходную дорожку водитель может быть оштрафован на сумму до пяти базовых величин (ч. 6 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь).

В качестве показательного примера реальной ответственности за езду на автомобиле в управляемом заносе из хулиганских побуждений Максим Силич привел случай, имевший место в Минске в 2017 году, когда за дрифт на площади Победы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство), виновный приговорен к трем годам колонии.