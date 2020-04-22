ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Отделение ГАИ усилит контроль за любителями дрифта в Глуске

22.04.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Госавтоинспекцией будет уделено пристальное внимание любителям незаконного дрифтинга и нарушителям скоростного режима, рассказал редакции старший госавтоинспектор ОГАИ Глусского РОВД Максим Силич и разъяснил: «Дрифтинг — это соревнование по вождению автомобиля в управляемом заносе, проходящее полностью на специально подготовленной асфальтной трассе. Его участниками могут быть физические или юридические лица, имеющие лицензию участника и заявившие водителей для участия в соревновании. Однако некоторые лихачи занимаются дрифтингом на улицах Глуска и тем самым нарушают законодательство Республики Беларусь».

Кроме этого, существует и моральная сторона вопроса, отметил старший госавтоинспектор. Лихачи на автомобилях напрочь забыли о безопасности дорожного движения, добросовестном и корректном, внимательном и вежливом поведении на дорогах. Ведь каждый, кто идет или едет по дороге, ничего не нарушая, рассчитывает на то, что и другие участники дорожного движения будут вести себя так же. Однако находятся те, кто считает, что требования Правил дорожного движения не для них.

По словам Максима Силича, за несколько последних недель лихачи, создавая реальную угрозу жизни водителей и пешеходов, «надрифтовали» круги в районе СШ № 1, вблизи стадиона, автовокзала, по улице Максима Горького в Глуске. По этой причине — для безопасности граждан — было принято решение запретить подъезд к стадиону. При въезде на площадку перед стадионом Глуска установлен знак «3.2 – Движение запрещено». К нарушителю может быть применена ч. 6 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь, а именно нарушение пункта 7.1.3. ПДД (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков), здесь предусматривается ответственность в виде штрафа до пяти базовых величин. Кроме того, в случае умышленных действий, нарушающих общественный порядок, спокойствие граждан и выражающихся в явном неуважении к обществу, то есть в случае езды на автомобиле в управляемом заносе из хулиганских побуждений, любители дрифтинга могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство), которая предусматривает штраф от двух до пяти базовых величин или административный арест. В случае заезда автомобиля во время дрифта на тротуарную, пешеходную дорожку водитель может быть оштрафован на сумму до пяти базовых величин (ч. 6 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь).

В качестве показательного примера реальной ответственности за езду на автомобиле в управляемом заносе из хулиганских побуждений Максим Силич привел случай, имевший место в Минске в 2017 году, когда за дрифт на площади Победы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство), виновный приговорен к трем годам колонии.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекцией будет уделено пристальное внимание любителям незаконного дрифтинга и нарушителям скоростного режима, рассказал редакции старший...
 
Новости дня
Новости общества
 
Парня, который уехал из дома в Гродненском районе на учебу и пропал, нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика