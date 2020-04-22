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Десантники провели флешмоб в поддержку медиков
22.04.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМедиков, которые на передовой ежедневно борются за наши жизни, поддерживают во всем мире. Сегодня брестские десантники провели флешмоб, чтобы сказать #дзякуйдоктар. Ролик, где фраза читается с высоты птичьего полета, уже разместили на YouTube. Военнослужащие признаются: подготовка заняла немного времени. Сначала задумку отразили на бумаге, а затем и на плацу. Чтобы воплотить идею в жизнь, понадобились квадрокоптер и более 700 бойцов. Они выстроились в слова благодарности, а затем строевым шагом пронесли по площадке национальный флаг Беларуси.
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Медиков, которые на передовой ежедневно борются за наши жизни, поддерживают во всем мире. Сегодня брестские десантники провели флешмоб, чтобы сказать...
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