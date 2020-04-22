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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десантники провели флешмоб в поддержку медиков Медиков, которые на передовой ежедневно борются за наши жизни, поддерживают во всем мире. Сегодня брестские десантники провели флешмоб, чтобы сказать...

Медиков, которые на передовой ежедневно борются за наши жизни, поддерживают во всем мире. Сегодня брестские десантники провели флешмоб, чтобы сказать #дзякуйдоктар. Ролик, где фраза читается с высоты птичьего полета, уже разместили на YouTube. Военнослужащие признаются: подготовка заняла немного времени. Сначала задумку отразили на бумаге, а затем и на плацу. Чтобы воплотить идею в жизнь, понадобились квадрокоптер и более 700 бойцов. Они выстроились в слова благодарности, а затем строевым шагом пронесли по площадке национальный флаг Беларуси.