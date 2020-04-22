|
На Республиканскую доску Почета будут занесены 62 победителя соревнования за 2019 год
22.04.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ их числе 12 административно-территориальных единиц, а также 50 организаций промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства, сферы услуг. Наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития достигли Минск и Новополоцк, Минская и Брестская область, определены и лучшие районы в областях и городах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В их числе 12 административно-территориальных единиц, а также 50 организаций промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства, сферы услуг. Наилучших...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)