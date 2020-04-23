Источник материала: БT

5 яиц,

100 граммов шпината,

растительное масло,

соль.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белковый омлет со шпинатом Возьмем: 5 яиц, 100 граммов шпината, растительное масло, соль. Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Мелко нарезаем. Согласно исследованиям, каротиноиды шпината...

Возьмем:Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Мелко нарезаем.Отделяем белки от желтков. Венчиком взбиваем белки с молоком до появления пены. Не прекращая взбивать, добавляем соль.Аккуратно, чтобы не опала пена, вводим шпинат в белки. Разогреваем в сковороде растительное масло. Уменьшаем нагрев. Выливаем в сковороду яичную смесь и накрываем крышкой. Через 2 минуты переворачиваем омлет на другую сторону и готовим еще 1 мин. Снимаем с огня и сразу же подаем горячим.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.