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Белковый омлет со шпинатом

23.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 5 яиц,
  • 100 граммов шпината,
  • растительное масло,
  • соль.
Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Мелко нарезаем.

Согласно исследованиям, каротиноиды шпината защищают клетки организма от мутаций, которые в конечном итоге могут привести к росту злокачественной опухоли. 

Отделяем белки от желтков. Венчиком взбиваем белки с молоком до появления пены. Не прекращая взбивать, добавляем соль.

Легче всего взбиваются белки комнатной температуры - они быстрее  обогащаются воздухом. Однако отделить белки от желтков гораздо проще, если яйца холодные.

Аккуратно, чтобы не опала пена, вводим шпинат в белки. Разогреваем в сковороде растительное масло. Уменьшаем нагрев. Выливаем в сковороду яичную смесь и накрываем крышкой. Через 2 минуты переворачиваем  омлет на другую сторону и готовим еще 1 мин. Снимаем с огня и сразу же подаем горячим.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем: 5 яиц, 100 граммов шпината, растительное масло, соль. Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Мелко нарезаем. Согласно исследованиям, каротиноиды шпината...
 
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