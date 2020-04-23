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Белковый омлет со шпинатом
23.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Согласно исследованиям, каротиноиды шпината защищают клетки организма от мутаций, которые в конечном итоге могут привести к росту злокачественной опухоли.
Отделяем белки от желтков. Венчиком взбиваем белки с молоком до появления пены. Не прекращая взбивать, добавляем соль.
Легче всего взбиваются белки комнатной температуры - они быстрее обогащаются воздухом. Однако отделить белки от желтков гораздо проще, если яйца холодные.
Аккуратно, чтобы не опала пена, вводим шпинат в белки. Разогреваем в сковороде растительное масло. Уменьшаем нагрев. Выливаем в сковороду яичную смесь и накрываем крышкой. Через 2 минуты переворачиваем омлет на другую сторону и готовим еще 1 мин. Снимаем с огня и сразу же подаем горячим.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 5 яиц, 100 граммов шпината, растительное масло, соль. Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Мелко нарезаем. Согласно исследованиям, каротиноиды шпината...
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