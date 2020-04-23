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«Швей катастрофически не хватает». Еще одному предприятию в Витебске срочно нужны работники

23.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ОАО «Труд-Витебск» сейчас отложило все остальные проекты и переориентировало производство на пошив одноразовой медицинской спецодежды: комбинезонов, халатов, бахил и шапок. Однако здесь не хватает швей — и дирекция приглашает новых, пишут «Витьбичи».


Иллюстративный снимок. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Все оборотные средства мы вложили в материал и готовы существенно увеличить количество выпускаемой продукции, — рассказал директор предприятия Виталий Старикович. — Спрос на нее по-прежнему велик. Вот только швей катастрофически не хватает. Прямо сегодня мы готовы принять на работу около 50 человек. Иногородним поможем с общежитием.

На предприятии проходят практику учащиеся Витебского государственного индустриально-технологического колледжа. Втроем девушки за смену отшивают более сотни шапочек.

На условиях подряда с ОАО «Труд-Витебск» сотрудничают более 15 предприятий.

Напомним, ранее о наборе новых работников для пошива масок объявила витебская фабрика «Знамя индустриализации». Предприятие может дать работу 45 иногородним (столько свободных мест в общежитии предприятия) или же трудоустроить около 100 человек, не нуждающихся в жилье.

Швей, в том числе и пенсионного возраста, приглашает на работу и Оршанский льнокомбинат. Зарплата — до 900 рублей в месяц: с учетом выплат стимулирующего характера и двойной оплаты в выходные дни. Иногородним предоставляется общежитие.

 
Теги: Витебск
 
 
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ОАО «Труд-Витебск» переориентировало производство на пошив одноразовой медицинской спецодежды: комбинезонов, халатов, бахил и шапок. Однако здесь не хватает швей...
 
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