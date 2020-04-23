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«Швей катастрофически не хватает». Еще одному предприятию в Витебске срочно нужны работники
23.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ОАО «Труд-Витебск» сейчас отложило все остальные проекты и переориентировало производство на пошив одноразовой медицинской спецодежды: комбинезонов, халатов, бахил и шапок. Однако здесь не хватает швей — и дирекция приглашает новых,
— Все оборотные средства мы вложили в материал и готовы существенно увеличить количество выпускаемой продукции, — рассказал директор предприятия Виталий Старикович. — Спрос на нее по-прежнему велик. Вот только швей катастрофически не хватает. Прямо сегодня мы готовы принять на работу около 50 человек. Иногородним поможем с общежитием.
На предприятии проходят практику учащиеся Витебского государственного индустриально-технологического колледжа. Втроем девушки за смену отшивают более сотни шапочек.
На условиях подряда с ОАО «Труд-Витебск» сотрудничают более 15 предприятий.
Напомним, ранее о наборе новых работников для пошива масок
Швей, в том числе и пенсионного возраста,
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ОАО «Труд-Витебск» переориентировало производство на пошив одноразовой медицинской спецодежды: комбинезонов, халатов, бахил и шапок. Однако здесь не хватает швей...
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