«Швей катастрофически не хватает». Еще одному предприятию в Витебске срочно нужны работники

Источник материала: Tut.by

ОАО «Труд-Витебск» сейчас отложило все остальные проекты и переориентировало производство на пошив одноразовой медицинской спецодежды: комбинезонов, халатов, бахил и шапок. Однако здесь не хватает швей — и дирекция приглашает новых, пишут «Витьбичи».



Иллюстративный снимок. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Все оборотные средства мы вложили в материал и готовы существенно увеличить количество выпускаемой продукции, — рассказал директор предприятия Виталий Старикович. — Спрос на нее по-прежнему велик. Вот только швей катастрофически не хватает. Прямо сегодня мы готовы принять на работу около 50 человек. Иногородним поможем с общежитием.

На предприятии проходят практику учащиеся Витебского государственного индустриально-технологического колледжа. Втроем девушки за смену отшивают более сотни шапочек.

На условиях подряда с ОАО «Труд-Витебск» сотрудничают более 15 предприятий.

Напомним, ранее о наборе новых работников для пошива масок объявила витебская фабрика «Знамя индустриализации». Предприятие может дать работу 45 иногородним (столько свободных мест в общежитии предприятия) или же трудоустроить около 100 человек, не нуждающихся в жилье.

Швей, в том числе и пенсионного возраста, приглашает на работу и Оршанский льнокомбинат. Зарплата — до 900 рублей в месяц: с учетом выплат стимулирующего характера и двойной оплаты в выходные дни. Иногородним предоставляется общежитие.