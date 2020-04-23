Дом милосердия в Логишине получил 200 масок от Пинской районной организации РОО «Белая Русь»

Источник материала: Полесская правда

Возникшая во всем мире неблагополучная эпидемиологическая обстановка не прошла и мимо нашей страны. Сейчас как никогда важно консолидировать усилия и прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Не остаются в стороне от благого дела общественные организации нашего района. Так, на минувшей неделе Дом милосердия в Логишине посетил председатель Пинской районной организации РОО «Белая Русь» Григорий Пригодич. Григорий Яковлевич передал учреждению 200 многоразовых масок, изготовленных на Пинской фабрике художественных изделий. Маски будет использовать персонал, который работает в Доме милосердия и заботится о постояльцах. Здесь понимают, насколько важно в непростой период пандемии неукоснительно соблюдать меры предосторожности, к тому же, учитывая, что в социальном учреждении находятся пожилые люди, у многих из которых есть хронические заболевания.

Принимая столь необходимый подарок, директор Дома милосердия Александр Федкович и настоятель костела святых Петра и Павла ксендз Тадеуш Шешко тепло поблагодарили районную организацию «Белая Русь»: «Здорово, что у нас в районе такие неравнодушные люди, которые решили оказать нам поддержку. Спасибо за внимание и помощь!».

По словам Александра Федковича, в данный момент в Доме милосердия находится 40 постояльцев. В учреждении делают все возможное для их безопасности: закуплены антисептики, маски, одноразовые полотенца. С 16 марта введен закрытый режим, запрещены посещения, отменены концерты и мероприятия.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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