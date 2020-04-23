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Сегодня пройдет внеочередное заседание Евразийского межправсовета
23.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГазовые вопросы обсудят сегодня на внеочередном заседании Евразийского межправсовета, который пройдет в формате видеоконференции. Нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке Евразийского экономического союза. Основная тема повестки для премьеров стран-участниц - проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года.
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Газовые вопросы обсудят сегодня на внеочередном заседании Евразийского межправсовета, который пройдет в формате видеоконференции. Нерешенным остается вопрос...
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