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Сенаторы рассмотрели 14 законопроектов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Паспорт племенного животноводства появится в Беларуси Это предусматривает законопроект, который накануне одобрили сенаторы. Такие документы будут необходимы для сельхозпредприятий, которые имеют статус племенных...

Это предусматривает законопроект, который накануне одобрили сенаторы. Такие документы будут необходимы для сельхозпредприятий, которые имеют статус племенных хозяйств. Это поставит Беларусь в равные условия с другими странами при реализации племенной продукции за пределы республики. Разработчики указа уверены, что нововведение улучшит экспортный потенциал всей аграрной отрасли.В повестке Совета Республики было 14 вопросов. Среди них - ратификация международных договоров. Сенаторы также одобрили поправки в закон о лекарствах. Отдельные категории пациентов получат ранний доступ к современным методам лечения с применением новых разработанных препаратов.