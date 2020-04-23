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Паспорт племенного животноводства появится в Беларуси

23.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это предусматривает законопроект, который накануне одобрили сенаторы. Такие документы будут необходимы для сельхозпредприятий, которые имеют статус племенных хозяйств. Это поставит Беларусь в равные условия с другими странами при реализации племенной продукции за пределы республики. Разработчики указа уверены, что нововведение улучшит экспортный потенциал всей аграрной отрасли.

Сенаторы рассмотрели 14 законопроектов

В повестке Совета Республики было 14 вопросов. Среди них - ратификация международных договоров. Сенаторы также одобрили поправки в закон о лекарствах. Отдельные категории пациентов получат ранний доступ к современным методам лечения с применением новых разработанных препаратов.

 
 
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Это предусматривает законопроект, который накануне одобрили сенаторы. Такие документы будут необходимы для сельхозпредприятий, которые имеют статус племенных...
 
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