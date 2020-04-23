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Бесконтактная заправка доступна на АЗС Белоруснефти

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белоруснефть создает умную инфраструктуру для нефтедобычи Белоруснефть приступила к созданию инфраструктуры для интеллектуальной нефтедобычи на основе мирового опыта. Как сообщили в концерне, специалисты уже...

Белоруснефть приступила к созданию инфраструктуры для интеллектуальной нефтедобычи на основе мирового опыта. Как сообщили в концерне, специалисты уже разработали стратегию информатизации предприятия, оцифровки бизнес-процессов, ввели в эксплуатацию модульный центр обработки данных, а также начали внедрять технологии удаленного доступа к информационным ресурсам компании. Отметим, что Белоруснефть в прошлом году официально оформила более 90 ноу-хау.Одним из таких является онлайн-заправка! Она помогает свести контакты к минимуму, что в нынешней ситуации очень актуально. Чтобы провести операцию, не отходя от автомобиля, достаточно воспользоваться специальным мобильным приложением. Действия аналогичны, как при обычной заправке. Только теперь идти к кассиру необязательно: достаточно открыть программу, выбрать нужную АЗС и номер колонки, указать количество литров или сумму и нажать "Оплатить". Далее идет списание средств с карточки и начинается подача топлива.Удобство в том, что водителю не надо рассчитывать, сколько горючего поместится в бак: возврат на карту осуществляется автоматически в течение нескольких секунд. Изначально сервис был на отдельных заправках, сейчас приложение работает на всех АЗС компании.