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Эксперт: выручка большинства торговых центров Минска упала на 70-80 %

23.04.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В соседней России посчитали, сколько ежедневно во время карантина теряют владельцы торговых центров и других крупных торговых объектов. Простой каждый день обходится в 50-100 миллионов рублей. Да и потери арендаторов тоже исчисляются сотнями миллионов рублей.

Ритейл уже должен банкам, и этот долг будет нарастать в геометрической прогрессии. В Беларуси карантин не введен, впрочем,  поток посетителей публичных мест резко уменьшился. И, конечно, торговые центры это почувствовали сразу. О ситуации на рынке коммерческой недвижимости мы спросили   управляющего директора, партнера Colliers International Дениса Четверикова (видео).  

 
 
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В соседней России посчитали, сколько ежедневно во время карантина теряют владельцы торговых центров и других крупных торговых объектов. Простой каждый день...
 
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