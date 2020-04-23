Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: выручка большинства торговых центров Минска упала на 70-80 % В соседней России посчитали, сколько ежедневно во время карантина теряют владельцы торговых центров и других крупных торговых объектов. Простой каждый день...

В соседней России посчитали, сколько ежедневно во время карантина теряют владельцы торговых центров и других крупных торговых объектов. Простой каждый день обходится в 50-100 миллионов рублей. Да и потери арендаторов тоже исчисляются сотнями миллионов рублей.Ритейл уже должен банкам, и этот долг будет нарастать в геометрической прогрессии. В Беларуси карантин не введен, впрочем, поток посетителей публичных мест резко уменьшился. И, конечно, торговые центры это почувствовали сразу. О ситуации на рынке коммерческой недвижимости мы спросили