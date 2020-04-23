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Эксперт: выручка большинства торговых центров Минска упала на 70-80 %
23.04.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ соседней России посчитали, сколько ежедневно во время карантина теряют владельцы торговых центров и других крупных торговых объектов. Простой каждый день обходится в 50-100 миллионов рублей. Да и потери арендаторов тоже исчисляются сотнями миллионов рублей.
Ритейл уже должен банкам, и этот долг будет нарастать в геометрической прогрессии. В Беларуси карантин не введен, впрочем, поток посетителей публичных мест резко уменьшился. И, конечно, торговые центры это почувствовали сразу. О ситуации на рынке коммерческой недвижимости мы спросили управляющего директора, партнера Colliers International Дениса Четверикова (видео).
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В соседней России посчитали, сколько ежедневно во время карантина теряют владельцы торговых центров и других крупных торговых объектов. Простой каждый день...
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