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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимиру Крикунову - 70 лет Сегодня исполняется 70 лет знаменитому специалисту Владимиру Крикунову, с которым связан самый главный успех в истории белорусского хоккея. Именно под его...

Сегодня исполняется 70 лет знаменитому специалисту Владимиру Крикунову, с которым связан самый главный успех в истории белорусского хоккея. Именно под его руководством на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 сборная Беларуси сенсационно вышла в полуфинал. Отметим, что тренерскую карьеру Крикунов начал играющим тренером минского "Динамо". Сейчас возглавляет "Динамо" московское.