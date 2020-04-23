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Владимиру Крикунову - 70 лет
23.04.2020 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня исполняется 70 лет знаменитому специалисту Владимиру Крикунову, с которым связан самый главный успех в истории белорусского хоккея. Именно под его руководством на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 сборная Беларуси сенсационно вышла в полуфинал. Отметим, что тренерскую карьеру Крикунов начал играющим тренером минского "Динамо". Сейчас возглавляет "Динамо" московское.
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Сегодня исполняется 70 лет знаменитому специалисту Владимиру Крикунову, с которым связан самый главный успех в истории белорусского хоккея. Именно под его...
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