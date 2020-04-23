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Туристический сектор может потерять $ 500 млн

23.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теряет прибыль мировой туризм. Из-за пандемии COVID-19 доходы могут сократиться на полмиллиарда долларов. Об этом заявил генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Карантин во многих странах остановил прирост иностранных туристов. В этом году количество путешественников может снизиться на 30 процентов.
 
 
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Теряет прибыль мировой туризм. Из-за пандемии COVID-19 доходы могут сократиться на полмиллиарда долларов. Об этом заявил генсек Всемирной туристской организации...
 
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