|
Туристический сектор может потерять $ 500 млн
23.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеряет прибыль мировой туризм. Из-за пандемии COVID-19 доходы могут сократиться на полмиллиарда долларов. Об этом заявил генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Карантин во многих странах остановил прирост иностранных туристов. В этом году количество путешественников может снизиться на 30 процентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теряет прибыль мировой туризм. Из-за пандемии COVID-19 доходы могут сократиться на полмиллиарда долларов. Об этом заявил генсек Всемирной туристской организации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)