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До +20°С будет в Беларуси 24 апреля
23.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В пятницу прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет плюс 1-7 градусов, в отдельных районах по югу — от нуля до минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 12-18 градусов, по юго-западу — до 20 тепла.
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