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До +20°С будет в Беларуси 24 апреля

23.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +20°С будет в Беларуси 24 апреля
До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 1-7 градусов, в отдельных районах по югу — от нуля до минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 12-18 градусов, по юго-западу — до 20 тепла.

По информации БелТА.

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