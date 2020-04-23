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В Гродно начинают отключать отопление в домах и в административных зданиях
23.04.2020 14:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно с 23 апреля начинают отключать отопление в административных и общественных зданиях, на промышленных предприятиях, а также в домах, общежитиях и гостиницах,
Системы отопления в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, учебных учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах и библиотеках пока переведут в режим протапливания.
Решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет +8°С и выше.
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Решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет +8°С и выше.
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