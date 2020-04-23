В Гродно начинают отключать отопление в домах и в административных зданиях

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 23 апреля начинают отключать отопление в административных и общественных зданиях, на промышленных предприятиях, а также в домах, общежитиях и гостиницах, сообщает «Гродноэнерго».





Системы отопления в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, учебных учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах и библиотеках пока переведут в режим протапливания.

Решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет +8°С и выше.