ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы. Большое совещание во Дворце Независимости

23.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, все предложенные меры специалисты изучат, но будем в первую очередь действовать по ситуации.

Большое совещание во Дворце Независимости

Об этом и не только - большой разговор на совещании во Дворце Независимости. Александр Лукашенко собрал руководство страны, чтобы обсудить первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы. Конечно, отдельный фокус на систему здравоохранения и образования. По этим направлениям есть вопросы, которые требуют безотлагательного разрешения. Также Президент подчеркнул, что ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике. Подробности в следующих выпусках новостей.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, все предложенные меры специалисты изучат, но будем в первую очередь...
 
Новости дня
Новости общества
 
Туристический сектор может потерять $ 500 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика