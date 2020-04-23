«Оптимальный срок - неделя-полторы». Вирус вирусом, а пришло пора сажать картошку

Источник материала: Tut.by

В Научно-практическом центре НАН по картофелеводству и плодоовощеводству сообщили: белорусы могут приступать к посадкам картофеля. Земля уже достаточно прогрелась.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одной даты, когда из года в год стоит отключаться от всех дел и спешить на огород, чтобы сажать картофель нет. Нужно следить за температурой почвы. Минимум три дня она должна быть +8 градусов. В подсказку тут и народные приметы. Как только начинает распускаться береза и цвести одуванчики, время собираться в поле. Тем боле, что оптимальные сроки посадки — неделя-полторы. Да и интерес к культуре у белорусов в последние два год возрос. Почему?

— Наш народ мудрый. Он надеется на себя, понимая, что гарантированный урожай может быть получен на собственном дачном или приусадебном участке, — поясняет ситуацию Вадим Маханько генеральный директор Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству. — Посмотрите, что из-за эпидемии происходит на мировых рынках продовольствия. Производственные и торговые связи нарушаются. От коллег в Германии, Чехии я слышал о проблемах с поставками гарантированных объемов семян, которые были им необходимы. А у нас уникальная возможность работать с картофелем, с плодовыми и овощными культурами внутри страны.

Несмотря на теплую зиму, говорит Вадим Маханько, урожайность картофеля не должна пострадать.

— Теплая зима сказалась на сохранности картофеля в период хранения, — останавливается на деталях специалист. — Оптимальная температура для хранения картофеля — +2 — +3 градуса. Однако многие хозяйства, особенно которые находятся южнее, так до конца и не смогли охладить хранилища. […] В отдельных случаях это может сказаться на продуктивных качествах семян, но существенного влияния на урожай не окажет.

Что же касается вредителей, то активнее обычного, в этом году будет колорадский жук.

— Но есть и биологические — безвредные для человека — химические препараты, с помощью которых можно бороться с жуком, — поясняет Вадим Маханько. — А тех, кто выращивает картофель в небольших объемах, безопаснее всего будет просто собрать колорадского жука.