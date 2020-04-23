Поляк пытался незаконно пересечь границу, чтобы увидеть любимую девушку из Гродно

Источник материала: Tut.by

Гражданин Польши не выдержал разлуки с любимой девушкой из Гродно, поэтому на велосипеде попытался незаконно перечь границу, чтобы попасть к ней. Об этом рассказала пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси

Во вторник 22 апреля польские пограничники сообщили своим белорусским коллегам из Гродно о предполагаемом нарушении границы. По следу от колес велосипеда пустили служебную собаку, которая помогла найти нарушителя. Им оказался 36-летний гражданин Польши.

Пограничникам мужчина объяснил, что действительно незаконно собирался попасть в Беларусь, но единственным мотивом были сильные чувства к любимой девушке из Гродно. Он рассказал, что решил перейти границу сразу же, как только власти Польши ослабили карантин и разрешили посещать леса. Кроме велосипеда у нарушителя был рюкзак и медицинская маска.

Мужчину привлекли к административной ответственности и выдали польской стороне. Теперь он не сможет въехать в Беларусь в ближайшие полгода.