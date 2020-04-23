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Сгоревшая на плите еда: голодный или… бездомный?

23.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В качестве примера — случай, который произошел 6 апреля в Борисове. Как рассказали корреспонденту «А» сотрудники группы пропаганды и обучения Борисовского горрайотдела по ЧС, женщина готовила обед, и пока на плите всё варилось-парилось, решила прилечь отдохнуть. Пошла в комнату и… уснула.

Разбудил её громкий стук в дверь. Открыла — там спасатели: их вызвал бдительный сосед, почувствовав запах дыма в подъезде. К счастью, в квартире ничего не пострадало — пожар ликвидировали быстро  подручными средствами.

Но, увы, исход подобных случаев не всегда такой благополучный. Пожар, начавшийся с плиты, может стать причиной не только отравления людей продуктами горения, но и привести к порче имущества, а в некоторых случаях и к гибели тех, кто оказался в это время дома.

 Вот несколько простых правил, которые помогут избежать беды:

 – не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;

– не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;

– наполняйте сковороду маслом не более чем на треть. Масло — горючая жидкость, способная к самовоспламенению;

– не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем — это предотвратит разбрызгивание масла;

– держите электрические кабели подальше от плиты;

– не заливайте загоревшееся масло водой.

Ваша бдительность — залог вашей безопасности!

 
 
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Приготовление еды дома — одно из повседневных дел в жизни каждого человека. Но и оно может привести к трагедии, если при готовке не соблюдать элементарные правила...
 
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