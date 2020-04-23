Минская духовная академия закрылась на карантин. Имена для молитв просят присылать в вайбере

Источник материала: Tut.by

Минская духовная академия и храм святителя Кирилла Туровского закрыты на карантин. Причина — неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает сайт духовной академии.



Фото: с сайта Минской духовной академии

Минская духовная академия находится в центре Минска, по адресу Зыбицкая, 27. Академический храм святителя Кирилла Туровского — рядом. Оба объекта закрыты на карантин, который продлится до 10 мая. Занятия в академии будут проходить в удаленном режиме.

По воскресеньям в храме будут продолжать проводить литургии, но без прихожан. Имена для поминовения можно присылать в СМС, сообщениях в вайбере, телеграме и вотсапе.

Приход академического храма также просит поддержать его посильной жертвой в непростое время.