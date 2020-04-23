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Минская духовная академия закрылась на карантин. Имена для молитв просят присылать в вайбере
23.04.2020 19:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минская духовная академия и храм святителя Кирилла Туровского закрыты на карантин. Причина — неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Об этом
Минская духовная академия находится в центре Минска, по адресу Зыбицкая, 27. Академический храм святителя Кирилла Туровского — рядом. Оба объекта закрыты на карантин, который продлится до 10 мая. Занятия в академии будут проходить в удаленном режиме.
По воскресеньям в храме будут продолжать проводить литургии, но без прихожан. Имена для поминовения можно присылать в СМС, сообщениях в вайбере, телеграме и вотсапе.
Приход академического храма также просит поддержать его посильной жертвой в непростое время.
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Минская духовная академия и храм святителя Кирилла Туровского закрыты на карантин. Причина - неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает сайт...
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