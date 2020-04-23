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Радио "Мир" теперь вещает из новой высокотехнологичной мультимедиастудии
23.04.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые акустические возможности и сцена для живых выступлений: радио "Мир" теперь вещает из новой высокотехнологичной мультимедиастудии. При работе над ее созданием дизайнеры заимствовали несколько приемов у зарубежных рейтинговых радиостанций. Начинка новой эфирной студии - видеокамеры, которые самостоятельно фиксируют героев и выбирают момент съемки, аппаратура для стриминга, она может заменить режиссера и смонтировать видео, а также система умного света и живого звука. Медиастудия получилась многофункциональной, она будет создавать контент для эфирного радио, Youtube-канала "Радио Мир Беларусь", а также для трансляций видео на сайт radiomir.by. Первым на сцену новой студии сегодня поднялся Дмитрий Колдун.
Радио "Мир" звучит в 12 городах нашей страны
Тест-драйв нового эфирного павильона наши коллеги продолжат и завтра. Студия будет транслировать вокальный онлайн-марафон продюсерского центра "Спамаш" в поддержку медработников. Напомним, радио "Мир" звучит в 12 городах нашей страны, в Минске на волне 107.1 FM.
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Новые акустические возможности и сцена для живых выступлений: радио "Мир" теперь вещает из новой высокотехнологичной мультимедиастудии. При работе над ее...
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