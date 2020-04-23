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"Ахова птушак Бацькаўшчыны" объявила детский конкурс на лучшую открытку в защиту глухаря
23.04.2020 19:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОткрытка "Не стреляй!" должна показать красоту и величие этой птицы, а также призвать охотничьи хозяйства к защите глухарей на своей территории. Конкурсную работу можно выполнить в разных техниках: нарисовать вручную, с помощью электронных программ или сделать аппликацию.
Конкурс продлится до 15 июня 2020 г. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.
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Открытка "Не стреляй!" должна показать красоту и величие этой птицы, а также призвать охотничьи хозяйства к защите глухарей на своей территории. Конкурсную работу...
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