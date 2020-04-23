Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Ахова птушак Бацькаўшчыны" объявила детский конкурс на лучшую открытку в защиту глухаря Открытка "Не стреляй!" должна показать красоту и величие этой птицы, а также призвать охотничьи хозяйства к защите глухарей на своей территории. Конкурсную работу...

Открытка "Не стреляй!" должна показать красоту и величие этой птицы, а также призвать охотничьи хозяйства к защите глухарей на своей территории. Конкурсную работу можно выполнить в разных техниках: нарисовать вручную, с помощью электронных программ или сделать аппликацию.Конкурс продлится до 15 июня 2020 г. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите