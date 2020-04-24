ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Со вторника будет лето. Все о погоде в Бресте в длинные выходные

24.04.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во вторник можете легким движением руки превращать свои брюки в элегантные шорты — в город приходит лето. Только зонтики не забудьте расчехлить — начало того самого лета будет дождливым.


В субботу возможен дождь. Утром будет +11°С, а во второй половине дня столбик термометра поднимется до +13°С, сообщает AccuWeather.

В воскресенье переменная облачность, без осадков. До обеда воздух прогреется до +11°С, после — потеплеет до 13 градусов тепла.

В понедельник небо затянет тучами, но дождя не обещают. Утром температура воздуха будет +14°С, а во второй половине дня столбик термометра поднимется до +17°С.

Во вторник ожидаются ливни. Зато утром будет +18°С, а днем воздух прогреется до +22°С. Это если верить американскому AccuWeather. Белорусская же pogoda.by обещает другой вторник: не дождливый и жаркий, а в меру теплый и облачный. Утром будет +10°С, а днем +15°С.

Хорошей пятницы, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник можете легким движением руки превращать свои брюки в элегантные шорты.
 
Новости дня
Новости общества
 
Медработников Витебской областной больницы поддержат сегодня на музыкальном онлайн-марафоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика