Тепло и немного дождя. Погода в Могилеве в большие выходные

Источник материала: Tut.by

Конец апреля обещает быть без капризов погоды. В Могилеве в ближайшее время — до +10 °С, немного дождя и много солнца. Порывы ветра будут не очень сильными — до 10 м/с. Ночами все еще холодно — около +1 °С. По предварительным данным pogoda.by , вся следующая неделя будет примерно такой же, как в этот большой уикенд.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 24 апреля, будет тепло, солнечно и до +14 °С.

В субботу утром возможен небольшой дождь, а весь день будет пасмурно, до +10 °С.

В воскресенье, 26 апреля, будет облачно с прояснениями, +4…+9 °С.

В понедельник будет примерно так же: облачность, солнце, до +9 °С.

А вот во вторник пойдет дождь, температура воздуха — 8…10°С.

Оставайтесь, пожалуйста, дома — и хороших выходных!

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