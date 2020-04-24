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Тепло и немного дождя. Погода в Могилеве в большие выходные
24.04.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конец апреля обещает быть без капризов погоды. В Могилеве в ближайшее время — до +10 °С, немного дождя и много солнца. Порывы ветра будут не очень сильными — до 10 м/с. Ночами все еще холодно — около +1 °С. По предварительным данным
Сегодня, 24 апреля, будет тепло, солнечно и до +14 °С.
В субботу утром возможен небольшой дождь, а весь день будет пасмурно, до +10 °С.
В воскресенье, 26 апреля, будет облачно с прояснениями, +4…+9 °С.
В понедельник будет примерно так же: облачность, солнце, до +9 °С.
А вот во вторник пойдет дождь, температура воздуха — 8…10°С.
Оставайтесь, пожалуйста, дома — и хороших выходных!
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Конец апреля обещает быть без капризов погоды.
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