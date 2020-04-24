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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совмине

24.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на вопросы ответит министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. 29 апреля запланирована встреча с министром образования Игорем Карпенко. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч с 10 утра и только по предварительной записи.
 
 
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Сегодня на вопросы ответит министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. 29 апреля запланирована встреча с министром образования Игорем Карпенко. Приемы...
 
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