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Пасмурно и дождливо, распогодится к Радунице (но оставайтесь дома!). Погода в Гродно в большие выходные
24.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет пасмурно и дождливо,
В субботу днем будет +10…12°C. Сплошная облачность, утром — небольшой дождь, днем — сильный ветер и без осадков.
В воскресенье утром — переменная облачность, а днем — пасмурно, но без осадков. Слабый ветер. Температура воздуха +8…10°C.
В понедельник еще чуть теплее — +10…12°C, без осадков — но и без солнца.
В вторник, на Радуницу, совсем распогодится — будет +14…16°C. Но вы же помните, что хорошая погода — сейчас совсем не повод навещать родных и посещать кладбища?!
Хороших выходных — и оставайтесь дома!
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Пасмурно и дождливо, распогодится к Радунице (но оставайтесь дома!). Погода в Гродно в большие выходные
В Гродно в выходные будет пасмурно, а с утро в субботу еще и дождливо.
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