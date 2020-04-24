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Пасмурно и дождливо, распогодится к Радунице (но оставайтесь дома!). Погода в Гродно в большие выходные

24.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет пасмурно и дождливо, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем будет +10…12°C. Сплошная облачность, утром — небольшой дождь, днем — сильный ветер и без осадков.

В воскресенье утром — переменная облачность, а днем — пасмурно, но без осадков. Слабый ветер. Температура воздуха +8…10°C.

В понедельник еще чуть теплее — +10…12°C, без осадков — но и без солнца.

В вторник, на Радуницу, совсем распогодится — будет +14…16°C. Но вы же помните, что хорошая погода — сейчас совсем не повод навещать родных и посещать кладбища?!

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет пасмурно, а с утро в субботу еще и дождливо.
 
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