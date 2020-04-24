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Весны все нет - тем проще оставаться дома. Погода в Гомеле в большие выходные

24.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня многим может показаться, что весна наконец-то наступила. Но эта радость будет преждевременной — в ближайший длинный уик-энд за окном снова холод, ветер и дождь, предупреждает pogoda.by.


Фото: Елена Бычкова

В субботу +10 °C, а северный ветер порывами до 15 м/с к вечеру принесет дождь.

В воскресенье без осадков, но всего +8 °C.

В нерабочий понедельник снова ветрено, временами дождливо и +10°C.

Со вторника, к Радунице, погода начнет исправляться — небо прояснится, а температура воздуха поднимется до +13°C. Но вы же помните, что хорошая погода — сейчас совсем не повод навещать родных и посещать кладбища?!

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Сегодня многим может показаться, что весна наконец-то наступила. Но эта радость будет преждевременной.
 
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