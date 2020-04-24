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Весны все нет - тем проще оставаться дома. Погода в Гомеле в большие выходные
24.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня многим может показаться, что весна наконец-то наступила. Но эта радость будет преждевременной — в ближайший длинный уик-энд за окном снова холод, ветер и дождь,
В субботу +10 °C, а северный ветер порывами до 15 м/с к вечеру принесет дождь.
В воскресенье без осадков, но всего +8 °C.
В нерабочий понедельник снова ветрено, временами дождливо и +10°C.
Со вторника, к Радунице, погода начнет исправляться — небо прояснится, а температура воздуха поднимется до +13°C. Но вы же помните, что хорошая погода — сейчас совсем не повод навещать родных и посещать кладбища?!
Хороших выходных — и оставайтесь дома!
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Сегодня многим может показаться, что весна наконец-то наступила. Но эта радость будет преждевременной.
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