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О проведении республиканского субботника в 2020 году

24.04.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во исполнение постановления Совета Министров  Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 233 «О проведении республиканского субботника в 2020 году» Несвижский районный исполнительный комитет 20 апреля принял решение  № 656 «О проведении республиканского субботника в 2020 году», согласно которому Городейский поселковый и сельские исполнительные комитеты, государственные и иные организации, расположенные на территории Несвижского района, в субботу, 25 апреля, проведут на добровольной основе республиканский субботник на рабочих местах либо осуществят благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, будут перечислены на счет райисполкома BY26АКВВ36412000700216500000 в ЦБУ 620 ОАО «АСБ «Беларусбанк» BIC AKBBBY2X, УНН 600038472 (в платежном поручении указывать назначение платежа — «республиканский субботник») с последующим перечислением средств на счет Минского областного исполнительного комитета.

«НН».

 


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Во исполнение постановления Совета Министров  Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 233 «О проведении республиканского субботника в 2020
 
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