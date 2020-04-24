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#БеларусьБЕЗCOVID. Онлайн-марафон белорусских артистов в поддержку витебских медиков
24.04.2020 13:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты продолжается онлайн-марафон белорусских артистов в поддержку врачей. Напомним, YouTube-концерт, который рассчитан на рекордные 11 часов, вещает из студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ". В этот раз певцы и музыканты поддерживают Витебскую областную клиническую больницу. Свои хиты уже спели Александр Солодуха и группа "Тяни-Толкай", на связь со студией вышли Ядвига Поплавская и немецкая популярная группа MR. President.
Слова поддержки готовится сказать в прямом эфире и многократная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Между выступлениями организаторы общаются с представителями Витебского облисполкома и местных больниц, а также известными звездами, которые ежегодно выступают на "Славянском базаре в Витебске". Марафон продлится до 22:30.
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В эти минуты продолжается онлайн-марафон белорусских артистов в поддержку врачей. Напомним, YouTube-концерт, который рассчитан на рекордные 11 часов, вещает из студии...
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