Как извлечь пользу из нереализованных чеков «Имущество»

Источник материала: Полымя





Наверняка многие помнят сертификаты с изображением государственной символики и фото Мирского замка. Это имущественные приватизационные чеки «Имущество». Благодаря этим чекам многие физические лица стали акционерами предприятий, на которых они работали, которые знали или которым доверяли.

Но у кого-то сертификаты все еще не использованы. Это не означает, что теперь это просто бумага – обмен чеков «Имущество» на акции белорусских предприятий идет до сих пор. Более того, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 134 срок обращения чеков «Имущество» продлен по 31 декабря 2020 г.

Как можно сегодня распорядиться чеками «Имущество», рассказали специалисты комитета государственного имущества Гродненского облисполкома.

Обменять или подарить

Во-первых, можно обменять их на акции пред­приятий согласно определенному перечню (граждане Республики Беларусь, проживающие на территории Гродненской области, могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий согласно перечню и в пределах лимитов приема чеков «Имущество», установленных для филиала № 795 ОАО «АСБ Беларусбанк»);

Во-вторых, есть возможность подарить чеки близкому родственнику – чтобы уже тот, в свою очередь, мог обменять чеки на акции.

Важное примечание: распорядиться чеками «Имущество» может только их владелец, указанный в сертификате. При обмене чеков «Имущество» на акции открытых акционерных обществ граждане Республики Беларусь имеют право использовать чеки, выданные им лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабки, деда, родителей супруга(и), при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные этим лицам, но в сумме не более 250 чеков «Имущество» в течение всего периода безвозмездной приватизации.

Если потеряли сертификат

Если вы потеряли сам сертификат, его можно восстановить, поскольку данные о чеках и их владельцах хранятся в ОАО «АСБ Беларусбанк». Идите в банк, и ваш сертификат восстановят.

Как поменять на акции

Возможно, вы нашли у себя чеки и хотите поменять их на акции.

Прежде всего необходимо выяснить:

— в каком отделении ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляются операции по обмену чеков «Имущество» (обмен на акции, дарение);

— акции каких предприятий предлагаются к обмену.

Это можно сделать и удаленно – узнать по телефону, позвонив на короткий номер банка 147, либо по­смотреть списки на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк».

Сохраняется прежний порядок обмена чеков «Имущество» через отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» при обращении гражданина, на которого открыт специальный чековый счет. При обращении необходимо предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат чеков «Имущество», заключить договор. Через некоторое время на ваш адрес придет выписка по счету «депо», подтверждающая наличие у вас акций.

В структурных подразделениях филиала № 795 ОАО «АСБ Беларусбанк» для обмена на чеки «Имущество» жителям Гродненской области предлагаются акции 51 ОАО, из которых 13 расположены на территории Гродненской области и города Гродно, 15 – Минской области и города Минска, 7 – Брестской области, 2 – Гомельской области, Могилевской области – 14.

Как не прогадать

При выборе предприятий, акции которого вы хотите получить, возникает вопрос, какие из них платят дивиденды, или чего-то стоят? Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятий можно найти на сайте Единого портала финансового рынка Министерства финансов Республики Беларусь, для доступа к которому достаточно иметь выход в интернет. Также следует помнить, что обмен чеков «Имущество» предусматривает норму обмена: в большинстве случаев меняют 1 чек на 1 акцию, но по некоторым предприятиям за 1 акцию с вас возьмут 3–4 чека, а в некоторых случаях даже больше.

Обмен чеков «Имущество» на акции предприятий – хороший способ примерить на себя роль акционера. Приобретая акции, гражданин становится акционером соответствующего акционерного общества и согласно законодательству наделяется правом на участие в управлении обществом, получение информации о деятельности предприятия, а также продажу, дарение и наследование акций. Впрочем, если вас интересуют деньги, вы можете продать акции через профессионального участника рынка ценных бумаг в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».