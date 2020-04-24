Запрет на посещение лесов действует в 74 районах Беларуси

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси, по данным на 23 апреля, запрет на посещение лесов действует в 74 районах. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства.

Запреты действуют во всех районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей.

В Минской области леса нельзя посещать в 14 районах, разрешено в Березинском, Вилейском, Копыльском, Крупском, Логойском, Любанском, Мядельском, Слуцком.

На Могилевщине запрет действует в шести районах (Горецком, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Славгородском, Чериковском).

В Витебской области ограничений на посещение лесов нет.

Причина введения временных запретов — высокий класс пожарной опасности.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.