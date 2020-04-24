ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Запрет на посещение лесов действует в 74 районах Беларуси

24.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Запрет на посещение лесов действует в 74 районах Беларуси
В Беларуси, по данным на 23 апреля, запрет на посещение лесов действует в 74 районах. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства.

Запреты действуют во всех районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей.

В Минской области леса нельзя посещать в 14 районах, разрешено в Березинском, Вилейском, Копыльском, Крупском, Логойском, Любанском, Мядельском, Слуцком.

На Могилевщине запрет действует в шести районах (Горецком, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Славгородском, Чериковском).

В Витебской области ограничений на посещение лесов нет.

Причина введения временных запретов — высокий класс пожарной опасности.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

По информации БелТА.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинской центральной больнице с положительными результатами на COVID-19 находится 6 человек
В субботу «Волна» сыграет со «Сморгонью», «Стэнлес» примет «Чайку» »
Новости дня
Новости общества
 
Буда-Кошелевская больница обеспечена двухнедельным неснижаемым запасом индивидуальных средств защиты — начальник главного управления здравоохранения Николай Куденчук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика