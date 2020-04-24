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Запрет на посещение лесов действует в 74 районах Беларуси
24.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Запреты действуют во всех районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей.
В Минской области леса нельзя посещать в 14 районах, разрешено в Березинском, Вилейском, Копыльском, Крупском, Логойском, Любанском, Мядельском, Слуцком.
На Могилевщине запрет действует в шести районах (Горецком, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Славгородском, Чериковском).
В Витебской области ограничений на посещение лесов нет.
Причина введения временных запретов — высокий класс пожарной опасности.
На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.
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