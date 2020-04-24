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Минская региональная таможня проведет «прямую телефонную линию»

24.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Тема «прямой телефонной линии» – «Документальное подтверждение товаров непреференциального происхождения».

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках данной темы можно будет с 11.00 до 12.00 по телефону 8(017) 218-95-03.

 
 
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29 апреля в Минской региональной таможне состоится «прямая телефонная линия» при участии заместителя начальника Минской региональной таможни Людмилы Алексеевны...
 
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