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Ботанический сад собирает пластиковые контейнеры в обмен на бесплатный билет
24.04.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центральный ботанический сад запускает экопроект. 30 пластиковых контейнеров для посадки растений меняют на бесплатный билет.
В ботаническом саду начинается
В магазине «Цветы» ботанического сада будут принимать контейнеры для выращивания растений. За 30 контейнеров, пригодных для повторного использования, подарят билет — на одно посещение ботсада.
Экологическая акция продлится до 31 декабря 2020 года, сообщает сайт учреждения.
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В ботаническом саду начинается новый сезон, с 25 апреля. Одновременно стартует экопроект.
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