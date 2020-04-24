В длинные выходные погода не порадует

Источник материала: Tut.by

Конец недели выдался необычно теплым для этого времени года: температурный фон оказался на 1−3 градуса выше климатической нормы, а максимальная температура воздуха достигала отметок +15 +20 тепла. В продолжительные выходные дни характер погоды в стране изменится, предупреждает Белгидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

25 апреля атмосферные фронты с Балтийского моря принесут в Беларусь осадки и более прохладный воздух. На большей части территории республики пройдут дожди, наиболее сильные — в дневные часы по югу страны. Также местами по югу не исключены грозы. Температура воздуха минимальная ночью +3 +9°С, максимальная днем +10 +16°С, по юго-востоку +17 +19°С.

В воскресенье, 26 апреля, в отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2°С, в юго-восточных районах до +5°С, максимальная днем +7 +13°С.

В начале следующей недели сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Западной Европы.

В понедельник, 27 апреля, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -3, +3°С, максимальная днем +8 +15°С, по юго-западу до +17°С.

Во вторник ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0, +5°С, при прояснениях до -3°С; максимальная днем от +11°С по северо-востоку до +21°С по юго-западу.