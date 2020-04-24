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Эстафету памяти принял Лепель

24.04.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В очередной раз на Витебщине проходит патриотическая акция «Дорогами памяти».  В её рамках проводятся митинги, концертные программы, благоустраиваются территории воинских захоронений. 

Эстафету памяти принял Лепель

В этом году почётная миссия дать старт патриотической акции выпала Дубровенскому автоклубу. Он передал факел с вечным огнём – символом памяти, книгу «Память Дубровенский район» и карту воинских захоронений Оршанскому. Затем эстафету подхватил Толочинский район. На минувшей неделе дошёл черед до Чашниччины.
Встреча участников автоклуба с представителями учреждения культуры Лепеля состоялась на мемориальном комплексе «Вишенки». 76 лет минуло с той поры, когда над этим тихим, красивым местом, где была деревня, зависло чёрное иго войны. Никто тогда не знал, сколько горя и бед принесёт сюда фашизм. Та весна, такая же тёплая и яркая, как сейчас, стала последней для 114 жителей деревни. Участь Хатыни постигла и Вишенки Чашникского района.
Маршрут патриотической акции «Дорогами памяти» не мог обойти этого святого места Чашниччины. Встреча делегаций двух районов прошла в тёплой и душевной обстановке.
О том, как это было, читайте в ближайшем номере.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
 
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В очередной раз на Витебщине проходит патриотическая акция «Дорогами памяти».  В её рамках проводятся митинги, концертные программы, благоустраиваются...
 
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