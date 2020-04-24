Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Склад боеприпасов нашли в Вороновском районе Оружие, патроны и гранаты. В Вороновском районе обнаружен внушительный склад боеприпасов. Сообщается, что изначально милиционеры приехали по вызову о конфликте...

Оружие, патроны и гранаты. В Вороновском районе обнаружен внушительный склад боеприпасов. Сообщается, что изначально милиционеры приехали по вызову о конфликте между двумя сельчанами. Во время разбирательства один из мужчин рассказал, что в лесу находится тайник с арсеналом. Из земли саперы выкопали пластиковую емкость, в которой находились карабин, пистолет, а также тротиловые и дымовые шашки.