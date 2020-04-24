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Склад боеприпасов нашли в Вороновском районе

24.04.2020 16:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оружие, патроны и гранаты. В Вороновском районе обнаружен внушительный склад боеприпасов. Сообщается, что изначально милиционеры приехали по вызову о конфликте между двумя сельчанами. Во время разбирательства один из мужчин рассказал, что в лесу находится тайник с арсеналом.  Из земли саперы выкопали пластиковую емкость, в которой находились карабин, пистолет, а также тротиловые и дымовые шашки.
 
 
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Оружие, патроны и гранаты. В Вороновском районе обнаружен внушительный склад боеприпасов. Сообщается, что изначально милиционеры приехали по вызову о конфликте...
 
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