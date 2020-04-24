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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове военные помогают дезинфицировать машины скорой помощи Пункт круглосуточной дезинфекции автомобилей скорой помощи начал работать сегодня на базе Борисовской инфекционной больницы. Медикам помогают бойцы службы...

Пункт круглосуточной дезинфекции автомобилей скорой помощи начал работать сегодня на базе Борисовской инфекционной больницы. Медикам помогают бойцы службы химической и биологической защиты. Только в этой клинике за прошедшие сутки скорые выполнили около пятидесяти выездов. После каждого вызова автомобили дезинфицируют антисептиком - обрабатывают кузов и салон.Борисовская больница № 2 с начала марта перепрофилирована в инфекционную. Теперь в двух городских клиниках для пациентов дополнительно оборудовано 360 мест.