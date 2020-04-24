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В Борисове военные помогают дезинфицировать машины скорой помощи
24.04.2020 16:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПункт круглосуточной дезинфекции автомобилей скорой помощи начал работать сегодня на базе Борисовской инфекционной больницы. Медикам помогают бойцы службы химической и биологической защиты. Только в этой клинике за прошедшие сутки скорые выполнили около пятидесяти выездов. После каждого вызова автомобили дезинфицируют антисептиком - обрабатывают кузов и салон.
Борисовская больница № 2 с начала марта перепрофилирована в инфекционную. Теперь в двух городских клиниках для пациентов дополнительно оборудовано 360 мест.
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Пункт круглосуточной дезинфекции автомобилей скорой помощи начал работать сегодня на базе Борисовской инфекционной больницы. Медикам помогают бойцы службы...
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