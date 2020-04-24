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Прямые телефонные линии традиционно они пройдут в субботу
24.04.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. Традиционно они пройдут и в эту субботу, 25 апреля.
В столице с 9:00 до 12:00 в этот день на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем.
В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. Традиционно они пройдут и в эту субботу, 25 апреля. В столице с 9:00 до...
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