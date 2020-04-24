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Онлайн-марафон в поддержку витебских медиков
24.04.2020 17:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа благотворительный счет Витебской клинической больницы ежечасно приходит несколько тысяч белорусских рублей. Сбор средств проходит в рамках масштабного онлайн-марафона в поддержку медицинских работников. Три десятка белорусских артистов и музыкантов передают вокальную эстафету в студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ". Хиты уже спели Алена Ланская, Илья Сильчуков и группа VAL.
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На благотворительный счет Витебской клинической больницы ежечасно приходит несколько тысяч белорусских рублей. Сбор средств проходит в рамках масштабного...
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