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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Онлайн-марафон в поддержку витебских медиков На благотворительный счет Витебской клинической больницы ежечасно приходит несколько тысяч белорусских рублей. Сбор средств проходит в рамках масштабного...

На благотворительный счет Витебской клинической больницы ежечасно приходит несколько тысяч белорусских рублей. Сбор средств проходит в рамках масштабного онлайн-марафона в поддержку медицинских работников. Три десятка белорусских артистов и музыкантов передают вокальную эстафету в студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ". Хиты уже спели Алена Ланская, Илья Сильчуков и группа VAL.Вы можете присоединиться к концерту с помощью YouTube-платформы.