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Добрососедская помощь из Польши прибыла в Минск
24.04.2020 17:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT50 тысяч литров дезинфектора, 30 тысяч литров антисептика и 100 тысяч масок из Польши.
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50 тысяч литров дезинфектора, 30 тысяч литров антисептика и 100 тысяч масок из Польши. Добрососедскую помощь доставили сегодня на склад Белмедпрепаратов. В составе...
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