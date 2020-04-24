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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как самостоятельно сделать маску дома Катя - одна из тех волонтеров, кто решил шить маски медикам у себя дома. И сегодня мы доступно и поэтапно расскажем и покажем, как каждый может сшить маску себе, а...

Катя - одна из тех волонтеров, кто решил шить маски медикам у себя дома. И сегодня мы доступно и поэтапно расскажем и покажем, как каждый может сшить маску себе, а может быть, кому-то еще не выходя из дома.1. Делаем заготовку маски, учитывая параметры лица2. Вырезаем по шаблону (заготовке) два одинаковых куска ткани: для внешней стороны маски и для подкладки3. Сшиваем подкладку с маской снизу и сверху4. Проутюживаем края маски5. Вставляем скрепку или кусочек проволоки в верхнюю часть маски, чтобы она плотно прилегала к носу6. Пришиваем проволоку7. Загибаем края маски слева и справа8. Складываем маску гармошкой9. Вставляем резинку10. Подшиваем края маски слева и справа11. Наша маска готоваВся необходимая информация по помощи находится тут: