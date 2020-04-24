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Как самостоятельно сделать маску дома

24.04.2020 22:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Катя  - одна из  тех волонтеров, кто решил шить маски медикам у себя дома. И сегодня мы доступно и поэтапно расскажем и покажем, как каждый  может сшить маску себе, а может быть, кому-то еще не выходя из дома.

1. Делаем заготовку маски, учитывая параметры лица

2. Вырезаем по шаблону (заготовке) два одинаковых куска ткани: для внешней стороны маски и для подкладки

3. Сшиваем подкладку с маской  снизу и сверху

4. Проутюживаем края маски

5. Вставляем скрепку или кусочек проволоки в верхнюю часть маски, чтобы она плотно прилегала к носу

6. Пришиваем проволоку

7. Загибаем края маски  слева и справа

8. Складываем маску гармошкой 

9. Вставляем резинку 

10. Подшиваем края маски слева и справа

11. Наша маска готова

Вся необходимая информация по помощи находится тут: https://hackerspace.by/projects/42.

 
 
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Катя  - одна из  тех волонтеров, кто решил шить маски медикам у себя дома. И сегодня мы доступно и поэтапно расскажем и покажем, как каждый  может сшить маску себе, а...
 
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