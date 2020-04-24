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Скарификация. Вертикуляция.

С чего начинается уход за газоном весной?

Газон после зимы чаще всего страдает от фузариоза и различных видов плесени. С этими болезнями можно бороться фунгицидами.

Следующая процедура - накалывание.

Чем удобрять газон весной?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Весенние работы с газоном. Скарификация и вертикуляция Что общего у всех дачников страны? О чем мечтают как фанаты розария, так и поклонники парников? Конечно, о газоне. И в футбол поиграть, и в тенечке полежать, и просто...

Что общего у всех дачников страны? О чем мечтают как фанаты розария, так и поклонники парников? Конечно, о газоне. И в футбол поиграть, и в тенечке полежать, и просто босиком по травке походить. Но будьте готовы. Ухаживать за газоном придется, как и за любым другим растением. Осилим зеленую науку?!И все эти процедуры нужно обязательно сделать весной, чтобы ваш газон весь сезон радовал вас сочной зеленой травкой.Со скарификации в первую очередь. Скарификация - это удаление войлока с нижнего слоя, чтобы дать кислороду и удобрениям проникать к корням растения. Но сейчас мы занимаемся не скарификацией.Газон выравнивают и уплотняют. Специальным катком нужно пройти по всей поверхности участка. Весит приспособление килограммов 80. Но даже хрупким дачницам это по силам.Вот теперь можно делать и скарификацию. На первый взгляд кажется, что работает обычная газонокосилка. Но ровные ряды войлока показывают, что это совсем не так. Машинка вычесывает траву.Скарификация нужна, чтобы удалить войлок, вот эту отмершую траву, на которой впоследствии могут развиваться микроорганизмы, грибы, которые вызывают болезни.Скарификатор профессиональный с мощными фрезами. Они деформируют верхний слой земли, что способствует проникновению кислорода к корневой системе. Т.е. одновременно происходит и аэрация.Еще такая машинка подрезает верхние корни дернины. Поэтому травка будет расти гуще и дружнее. Впрочем, подойдет и техника попроще.Вот таким скарификатором достаточно сложно газон испортить. И каток для него не нужен. Но потом остается много травы, которую нужно будет собирать вручную.Траву можно потом использовать в компостной яме для удобрения. У нас, дачников, ничего не пропадает даром.Пластиковые грабли. Они должны быть легкими и иметь большой захват, чтобы эффективно собирать большое количество войлока. Самое время показать эти грабли в деле, как они работают. Начинайте. Усилия много прилагать не нужно. Нужно приложить максимум терпения, чтобы пройти весь участок. Такими граблями можно проходить в труднодоступных местах, где невозможна работа техникой.Скажем честно, техника справляется с задачей гораздо лучше. Грабли все же выдергивают целые куски дернины. Но выбирать только вам.Скарификация нужна как посевному газону, так и рулонному.Обычными вилами Филипп протыкает газон. Это полезно для травы - корешки получают больше кислорода, но скучновато. Нам хочется чего-то повеселее и помоднее.Лучше внести весеннее удобрение с высоким содержанием азота. Лучше всего покупать специальные удобрения для газона. Там есть и микроэлементы необходимые. Если нет, можно и обычным азотным удобрением.Нам, конечно, привычнее рассыпать удобрения руками. У Филиппа и для этого есть специальная машина. Так получается быстрее и равномерней. Весь процесс контролирует помощник Билли. Может, он тоже хочет получить свою дозу удобрения и вырасти до овчарки?А что произойдет с желтой травой? Практически вся желтая трава убирается скарификатором. Остальная трава пойдет вниз, в следующем году мы ее также уберем скарификатором.Несколько солнечных теплых денечков и свежая трава пробьется сквозь этот ковер. И весь газон станет ярким и зеленым.