|
6 из 9 пациентов с коронавирусом после переливания донорской плазмы пошли на поправку
24.04.2020 20:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом рассказал Игорь Петришенко. Сегодня он ознакомился с работой РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. По словам вице-премьера, в стране созданы все условия, чтобы люди, которые перенесли вирусную инфекцию, оказали содействие в выздоровлении пациентов, которые нуждаются в плазме крови.
В Беларуси сегодня функционирует целостная система донорства, страна полностью удовлетворяет свои потребности в крови и ее компонентах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказал Игорь Петришенко. Сегодня он ознакомился с работой РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. По словам вице-премьера, в стране созданы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)