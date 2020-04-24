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6 из 9 пациентов с коронавирусом после переливания донорской плазмы пошли на поправку

24.04.2020 20:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом рассказал Игорь Петришенко. Сегодня он ознакомился с работой РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. По словам вице-премьера, в стране созданы все условия, чтобы люди, которые перенесли вирусную инфекцию, оказали содействие в выздоровлении пациентов, которые нуждаются в плазме крови.

В Беларуси сегодня функционирует целостная система донорства, страна полностью удовлетворяет свои потребности в крови и ее компонентах.

 
 
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Об этом рассказал Игорь Петришенко. Сегодня он ознакомился с работой РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. По словам вице-премьера, в стране созданы...
 
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