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Леонид Анфимов передал 200 медицинских костюмов защиты Докшицкой центральной районной больнице

24.04.2020 20:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Витебской области председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов передал 200 медицинских костюмов защиты из материала спанбел Докшицкой центральной районной больнице. Эти комбинезоны сотрудники организации приобрели за собственные средства. Леонид Анфимов в рамках рабочей поездки по Витебской области изучил эпидемиологическую ситуацию, а также ход выполнения сельскохозяйственных работ. Кроме того, председатель Комитета госконтроля поблагодарил сотрудников здравоохранения, на которых в эти дни выпала серьезная нагрузка.

К слову, работники Витебского областного комитета госконтроля собрали на этой неделе личные средства и направили их в Витебский областной клинический центр для приобретения медицинского оборудования.

 
 
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Сегодня в Витебской области председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов передал 200 медицинских костюмов защиты из материала спанбел...
 
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